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Главари боевиков назвали "формулу Штайнмайера" шансом – СМИ РФ

Среда, 2 октября 2019, 11:45

Главари незаконных вооруженных формирований Донецкой и Луганской областей считают, что подписав "формулу Штайнмайера" Украина "признала право жителей Донбасса самим определить свою судьбу".

Источник: российское издание РБК, цитирующее СМИ сепаратистов

Дословно: "Украина признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель".

Детали: Согласно распространенной информации, представители ОРДЛО хотят сами решать, когда на Донбассе пройдут выборы, ставят условие, чтобы изменения в тексте так называемого закона "об особом статусе" согласовывались с ними и призвали президента Зеленского к "прямому диалогу" (тезис, неоднократно произносимый Кремлем).

Знать больше Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но заверил, что это не "капитуляция", потому что выборы состоятся только после вывода военных и по украинскому законодательству.
  • Несогласные с таким шагом украинцы в тот же вечер собрались на митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 2 октября протестовали против имплементации "формулы Штайнмайера" под стенами Верховной Рады.

Темы: формула Штайнмайера
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