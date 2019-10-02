С запада надвигается похолодание
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Среда, 2 октября 2019, 12:30
В следующие сутки в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода, кроме западных областей, куда придет похолодание и осадки.
Источник: пост синоптика Натальи Диденко в Facebook
Прямая речь: "В четверг Запад Украины попадет в дождливую погоду. Осадки предполагаются умеренными и даже сильными ... На остальной территории удержится сухая погода".
Детали: В четверг в западных областях похолодает до +11 +17 градусов. В большинстве областей будет +17 +24 градуса.
В Киеве 3 октября – также еще без осадков и тепло, +22, +23 градуса. 4 октября погода в столице изменится: похолодает и пройдут дожди.
Украинская правда
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