Прокуратуре дали доступ к документам СНБО о выдаче украинцам паспортов 4 государств

Суд открыл военной прокуратуре доступ к документам Совета национальной безопасности и обороны Украины в производстве о выдаче украинцам паспортов Венгрии, Румынии, Польши и России, что может усилить сепаратистские настроения и угрожать нацбезопасности.

Источник: постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева Светланы Смык от 26 сентября

Детали: Суд удовлетворил ходатайство начальника первого отдела процессуального руководства по уголовным производствах в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Управление процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры ГПУ Вадима Приймачка от 28 августа о временном доступ к вещам и документам СНБО, содержащим тайну.

Главная военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве СБУ (№42019000000001191 от 3 июня 2019 года) по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность Украины, по предварительному сговору группой лиц, совмещенной с разжиганием национальной вражды.

Прокуратура изучает информацию "о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что в дальнейшем может создавать угрозы территориальной целостности и суверенитету Украины путем усиления автономистских и сепаратистских настроений среди "соотечественников" (создание национально-территориальных автономий по национальному признаку, отдельных избирательных округов в местах компактного проживания этнических граждан, систем образования на языках меньшинств и т.п.)".

Кроме документов СНБО со сведениями об этом, прокуратуру также интересуют "запланированные меры по устранению таких реальных или потенциальных угроз".

На судебное заседание прокурор не явился, но следственный судья его требования удовлетворил.

Приймачку предоставили доступ к:

- входящей документации, которая за последние 5 лет – с 07.04.2014 по 26.09.2019 – поступала в СНБО от разведок, пограничников, СБУ, МВД и т.д., а также от Администрации (Офиса) президента, Кабмина, центральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов о выдаче иностранных паспортов;

- поручениям СНБО, аналитике Национального института стратегических исследований, поручений главы СНБО (то есть президента – ред.) ее членам за этот период по принятию мер в связи с информацией о массовой выдаче паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса и паспортов Венгрии, Румынии и Польши на западе страны.

Постановление действует 30 дней. В случае невыполнения постановления, суд по ходатайству прокурора вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия документов.