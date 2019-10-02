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Спецоперация с убийством под Киевом: в полиции рассказали детали

Среда, 2 октября 2019, 15:26

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что сотрудники КОРД, которые принимали участие в спецоперации с убийством задерживаемого в Киевской области, действовали правомерно, он также пообещал обнародовать видео в подтверждение.

Источник: брифинг начальника Полиции Киева Андрея Крищенко и командира КОРДа, имени которого не называют.

Прямая речь Крищенко: "Мы предоставим часть видео, которую нам позволит следователь, и, думаю, ни у кого не останется сомнений в правомерности действий наших полицейских, применивших оружие на поражение".

Прямая речь командира КОРДа: "Чтобы сохранить жизнь себе и жизни ему – потому наша задача задержание, а не нейтрализация, – мы использовали автомобиль, который был оборудован спецсигналами полиции, использовали шумовици, переговорщики, предупредили, что работает национальна полиция, чтобы он позволил открыть помещение и проверить его личность".

"Во время контроля этого контейнера, в котором он находился, мы его сначала не увидели, потому что он, вероятно, спрятался где-то под кровать. Затем он совершил несколько выстрелов через дверь, оттолкнул ее, я так понимаю, ногой и пытался с двумя пистолетами в руках – у нас есть видео – осуществлять выстрелы у правоохранителей".

Детали: Командир КОРДа добавил, что группу штурмовиков прикрывала группа прикрытия. Эти правоохранители осуществили огонь на поражение, "потому что по-другому нельзя было действовать, потому что могли мы сами погибнуть".

После этого, по его словам, правоохранители подошли к мужчине, поняли, "что он скорее всего погиб, и вызвали скорую". Также проверили личный состав и обнаружили двух раненых.

Один полицейский получил ранение плеча и сквозное ранение предплечья, другой – слепое ранение груди (пуля застряла в последнем слое бронежилета) и ранение кисти.

После этого на место вызвали следственно-оперативную группу.

У убитого обнаружили 3 пистолета, один из которых с глушителем, и "множество магазинов". Сам мужчина был одет в два слоя одежды. В полиции предполагают, что он мог их использовать для маскировки или изменения своего внешнего вида во время побега.

Крищенко добавил, что производство по ст. 115 (убийство), которое начало Государственное бюро расследований, это – нормальная процедура, чтобы проверить действия полицейских.

Кроме того, сам Крищенко назначил служебную проверку, материалы которой обещал передать в ГБР.

Он также заверил, что ГБР передадут все видео с места происшествия.

Полиция по факту ранения КОРДовцев расследует уголовное производство по ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника полиции) УК.

Предыстория: 

  • Утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области сотрудники подразделения КОРД во время задержания убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.
  • В ГБР действия правоохранителей квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевская областьполицияубийство
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