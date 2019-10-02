Заместителем министра культуры Бородянского стала экс-депутат из "Самопощи"

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Среда, 2 октября 2019, 17:09

Кабинет Министров Украины поддержал распоряжение о назначении трех заместителей министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

Источник: пресс-служба Минстерства культуры, молодежи и спорта Украины

Детали: первым заместителем министра назначен Анатолий Максимчук (окончил НТУ "Киевский политехнический институт" и Киево-Могилянскую бизнес-школу, работал заместителем генерального директора ООО "Старлайт Медиа").

Заместителями министра назначены экс-дерутат от "Самопомощи" Ирина Подоляк (окончила Львовский национальный университет им. Франко, была первым заместителем председателя комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады VIII созыва) и Владимир Шумилин (окончил Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко и Международный институт менеджмента, основатель группы компаний АТМ, которая занимается проектированием и строительством спортивных сооружений).

Напомним:

  • 29 августа Верховная Рада Украины назначила Владимира Бородянского на должность министра культуры, молодежи и спорта Украины. С 2012 по 2018 годы он возглавлял медиагруппу StarLightMedia, которая принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

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Темы: Минкультуры Самопомич Пинчук


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