Заместителем министра культуры Бородянского стала экс-депутат из "Самопощи"

Кабинет Министров Украины поддержал распоряжение о назначении трех заместителей министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

Источник: пресс-служба Минстерства культуры, молодежи и спорта Украины

Детали: первым заместителем министра назначен Анатолий Максимчук (окончил НТУ "Киевский политехнический институт" и Киево-Могилянскую бизнес-школу, работал заместителем генерального директора ООО "Старлайт Медиа").

Заместителями министра назначены экс-дерутат от "Самопомощи" Ирина Подоляк (окончила Львовский национальный университет им. Франко, была первым заместителем председателя комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады VIII созыва) и Владимир Шумилин (окончил Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко и Международный институт менеджмента, основатель группы компаний АТМ, которая занимается проектированием и строительством спортивных сооружений).

Напомним: