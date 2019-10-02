Саакашвили заявил, что у застреленного под Киевом грузина была спецмиссия

Бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что застреленный под Киевом правонарушитель был приговорен к 22 годам заключения во время его президентства.

Источник: Facebook страница Саакашвили

"Это был очень опасный преступник. При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорен к 22 годам заключения, но его отпустили в 2013 году по приказу Иванишвили. В последние годы этого прислали в Украину со специальной миссией".

"Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружение, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах. Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги".

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