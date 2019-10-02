Саакашвили заявил, что у застреленного под Киевом грузина была спецмиссия
Среда, 2 октября 2019, 17:32
Бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что застреленный под Киевом правонарушитель был приговорен к 22 годам заключения во время его президентства.
Источник: Facebook страница Саакашвили
"Это был очень опасный преступник. При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорен к 22 годам заключения, но его отпустили в 2013 году по приказу Иванишвили. В последние годы этого прислали в Украину со специальной миссией".
"Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружение, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах. Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги".
Предыстория:
- Утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области работники подразделения КОРД при задержании убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.
- Выяснилось, что правонарушитель - гражданин Грузии, осужденный на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия.
- Следователи ГБР действия правоохранителей квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК.
- Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что сотрудники КОРДа, которые принимали участие в спецоперации с убийством задерживаемого Киевской области, действовали правомерно, он также пообещал обнародовать видео в подтверждение.
Украинская правда