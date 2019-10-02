Полиция обнародовала видео смертельной спецоперации под Киевом

Национальная полиция обнародовала видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой был застрелен гражданин Грузии, а два спецназовца получили ранения.

Источник: Пресс-служба Нацполиции

На видео видно, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей. Пробежав несколько метров он падает, осуществляя выстрелы. Продолжается перестрелка, во время которой злоумышленник был убит.

Ранее полиция сообщала, что один милиционер получил ранения плеча и сквозное ранение предплечья, другой - слепое ранение груди (пуля застряла в последнем слое бронежилета) и ранения кисти.

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