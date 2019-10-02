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Полиция обнародовала видео смертельной спецоперации под Киевом

Среда, 2 октября 2019, 18:01
Полиция обнародовала видео смертельной спецоперации под Киевом

Национальная полиция обнародовала видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой был застрелен гражданин Грузии, а два спецназовца получили ранения.

Источник: Пресс-служба Нацполиции

На видео видно, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей. Пробежав несколько метров он падает, осуществляя выстрелы. Продолжается перестрелка, во время которой злоумышленник был убит.

Ранее полиция сообщала, что один милиционер получил ранения плеча и сквозное ранение предплечья, другой - слепое ранение груди (пуля застряла в последнем слое бронежилета) и ранения кисти.

Предыстория:

  • Утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области работники подразделения КОРД при задержании убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.
  • Выяснилось, что правонарушитель - гражданин Грузии, осужденный на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия.
  • Следователи ГБР действия правоохранителей квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК.
  • Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что сотрудники КОРДа, которые принимали участие в спецоперации с убийством задержаного на Киевщине, действовали правомерно.
  • Бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что застреленный под Киевом правонарушитель был приговорен к 22 годам заключения во время его президентства.

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Темы: Киевкриминал
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