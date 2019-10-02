Присвоенный офис на Банковой: задержанному экс-нардепу объявлено подозрение

Столичная прокуратура объявила подозрение в присвоении государственного помещения на улице Банковой адвокату, бывшему нардепу Антону Ружицкому.

Источник: столичная прокуратура, пост ее спикера Надежды Максимец в Facebook, "Украинская правда"

Дословно: "Столичной прокуратурой сообщено о подозрении адвокату, задержанному 1 октября 2019 года при попытке незаконно продать помещение на ул. Банковой, являющееся объектом государственной формы собственности стоимостью почти 5 млн гривен...

Сейчас задержанному, 1952 г.р., сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незаконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах) УК Украины".

Прямая речь Максимец: "Задержанный не только адвокат, но и бывший народный депутат Украины 4 и 5 созывов".

Детали: 3 октября прокуратура планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Принимаются меры по установлению других участников преступления.

Что произошло ранее: 1 октября киевская прокуратура сообщила о задержании совместно с СБУ адвоката, который присвоил государственное помещение на улице Банковой стоимостью 5 миллионов гривен и пытался его продать. "Украинской правде" стало известно, что задержанный – бывший нардеп Антон Ружицкий.

Напомним: