Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко: не устранил недостатков

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Среда, 2 октября 2019, 18:48

Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко в связи с неустранением недостатков.

Источник: Окружной админсуд Киева

Детали: Следователи и управление спецрасследований ГПУ якобы блокировали передачу материалов уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро.

Ранее Горбатюк отказался говорить, о каком именно уголовном производстве идет речь.

Луценко назначил служебное расследование действий следователей.

Горбатюк 8 августа попросил суд отменить приказ Луценко.

Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков.

Согласно п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, иск возвращается, если истец не устранил недостатки искового заявления, оставленного без движения, в установленный судом срок.

Предыстория:

  • О конфликте между Луценко и Горбатюком сообщалось в 2016 году. Горбатюк заявил, что не будет выполнять "незаконных приказов", говорил о возможном увольнении.
  • В 2018 году Департамент спецрасследований ГПУ собирались трансформировать в следственное управление.
  • Луценко уверял, что ни один следователь и прокурор по делам Майдана "не меняется и не увольняется".
  • Горбатюк считал, что руководство Генпрокуратуры хочет влиять на прокуроров и следователей и выборочно привлекать к ответственности фигурантов уголовных дел.
  • Департамент спецрасследований ГПУ Горбатюк вел несколько резонансных дел, в частности, относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.
  • 9 июля Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах.

Украинская правда

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Темы: Луценко Генпрокуратура


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