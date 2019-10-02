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Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко: не устранил недостатков

Среда, 2 октября 2019, 21:31

Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко в связи с неустранением недостатков.

Источник: Окружной админсуд Киева

Детали: Следователи и управление спецрасследований ГПУ якобы блокировали передачу материалов уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро.

Речь идет о производстве по обвинению экс-министра юстиции Елены Лукаш в хищении средств и служебном подлоге.

Луценко назначил служебное расследование действий следователей.

Горбатюк 8 августа попросил суд отменить приказ Луценко.

Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков.

Согласно п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, иск возвращается, если истец не устранил недостатки искового заявления, оставленного без движения, в установленный судом срок.

Предыстория:

  • ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее зама Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь шла о завладении средствами госбюджета на сумму 2,5 млн грн.
  • 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.
  • Вместе с тем, на то время замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
  • В июле 2017 года ее вызвали на допрос в Генпрокуратуру по этому делу.
  • 27 июля 2017 года Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует замгенпрокурора Луценко Юрий Столярчук. По его словам, не было замечаний относительно недостаточности доказательств, и ему не указали на официальные причины неподписания подозрения.
  • 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве по отношению Лукаш.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоГенпрокуратура
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