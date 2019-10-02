Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко: не устранил недостатков
Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко в связи с неустранением недостатков.
Источник: Окружной админсуд Киева
Детали: Следователи и управление спецрасследований ГПУ якобы блокировали передачу материалов уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро.
Речь идет о производстве по обвинению экс-министра юстиции Елены Лукаш в хищении средств и служебном подлоге.
Луценко назначил служебное расследование действий следователей.
Горбатюк 8 августа попросил суд отменить приказ Луценко.
Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков.
Согласно п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, иск возвращается, если истец не устранил недостатки искового заявления, оставленного без движения, в установленный судом срок.
Предыстория:
- ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее зама Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь шла о завладении средствами госбюджета на сумму 2,5 млн грн.
- 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.
- Вместе с тем, на то время замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
- В июле 2017 года ее вызвали на допрос в Генпрокуратуру по этому делу.
- 27 июля 2017 года Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует замгенпрокурора Луценко Юрий Столярчук. По его словам, не было замечаний относительно недостаточности доказательств, и ему не указали на официальные причины неподписания подозрения.
- 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве по отношению Лукаш.