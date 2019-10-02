Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко: не устранил недостатков
Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко в связи с неустранением недостатков.
Источник: Окружной админсуд Киева
Детали: Следователи и управление спецрасследований ГПУ якобы блокировали передачу материалов уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро.
Ранее Горбатюк отказался говорить, о каком именно уголовном производстве идет речь.
Луценко назначил служебное расследование действий следователей.
Горбатюк 8 августа попросил суд отменить приказ Луценко.
Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков.
Согласно п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, иск возвращается, если истец не устранил недостатки искового заявления, оставленного без движения, в установленный судом срок.
Предыстория:
- О конфликте между Луценко и Горбатюком сообщалось в 2016 году. Горбатюк заявил, что не будет выполнять "незаконных приказов", говорил о возможном увольнении.
- В 2018 году Департамент спецрасследований ГПУ собирались трансформировать в следственное управление.
- Луценко уверял, что ни один следователь и прокурор по делам Майдана "не меняется и не увольняется".
- Горбатюк считал, что руководство Генпрокуратуры хочет влиять на прокуроров и следователей и выборочно привлекать к ответственности фигурантов уголовных дел.
- Департамент спецрасследований ГПУ Горбатюк вел несколько резонансных дел, в частности, относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.
- 9 июля Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua