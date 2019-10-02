Суд вернул Горбатюку его иск к Луценко: не устранил недостатков

Окружной административный суд Киева вернул исковое заявление начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко в связи с неустранением недостатков.

Источник: Окружной админсуд Киева

Детали: Следователи и управление спецрасследований ГПУ якобы блокировали передачу материалов уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро.

Речь идет о производстве по обвинению экс-министра юстиции Елены Лукаш в хищении средств и служебном подлоге.

Луценко назначил служебное расследование действий следователей.

Горбатюк 8 августа попросил суд отменить приказ Луценко.

Суд постановлением от 13 августа оставил иск Горбатюка без движения и предоставил время для устранения недостатков.

Согласно п.1 ч.4 ст.169 КАСУ, иск возвращается, если истец не устранил недостатки искового заявления, оставленного без движения, в установленный судом срок.

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