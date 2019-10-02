Полиция обыскивает "оборонку" в Житомире и Киеве

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Среда, 2 октября 2019, 19:20

Нацполиция и территориальное управление Государственного бюро расследований с участием спецподразделения КОРД проводят обыски на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" в Киеве и Житомире.

Источник: Нацполиция

Детали: Следственные действия касаются уголовного производства в отношении присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике.

Действиями силовиков руководит Военная прокуратура Центрального региона Украины.

Узнать больше: Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. часть 2

 
 
 

Предыстория:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • Журналисты выяснили, что "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром обыски


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