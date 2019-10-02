Полиция обыскивает "оборонку" в Житомире и Киеве

Нацполиция и территориальное управление Государственного бюро расследований с участием спецподразделения КОРД проводят обыски на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" в Киеве и Житомире.

Источник: Нацполиция

Детали: Следственные действия касаются уголовного производства в отношении присвоения бюджетных средств при закупке комплектующих к бронетанковой технике.

Действиями силовиков руководит Военная прокуратура Центрального региона Украины.

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