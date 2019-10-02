Зеленский запустил работу Комиссии по реинтеграции Донбасса

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Среда, 2 октября 2019, 20:03

Президент Владимир Зеленский открыл первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы в Офисе президента.

Источник: сайт президента

Детали: Комиссия будет изучать вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зеленский напомнил: чтобы преодолеть последствия вооруженного конфликта и достижения мира, нужна концепция переходного правосудия.

Сюда входят, в частности, меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в тяжких преступлениях.

Президент надеется, что Комиссия разработает стратегию деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока.

Среди того, чем будет заниматься Комиссия, Зеленский также назвал конституционную реформу относительно децентрализации, в которой Комиссия должна ориентироваться на Европейскую хартию местного самоуправления.

Зеленский также напомнил о плебисцитах, в которых граждане будут голосовать за принятие решений национального уровня.

 

Предыстория:

  • В марте 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о создании Конституционной комиссии, с целью разработки изменений в Основной закон.
  • В июне 2019 года Зеленский ликвидировал Конституционную комиссию Порошенко, создав Комиссию по вопросам правовой реформы.
  • 7 августа Зеленский утвердил состав Комиссии из 6 рабочих групп: по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию; развитию законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия; развитию уголовного права; реформированию уголовной юстиции; развитию юридического образования; реинтеграции временно оккупированных территорий.
  • В составе Комиссии 84 человека.

Украинская правда

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Темы: Зеленский децентрализация Донбасс


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