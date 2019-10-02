Зеленский запустил работу Комиссии по реинтеграции Донбасса

Президент Владимир Зеленский открыл первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы в Офисе президента.

Источник: сайт президента

Детали: Комиссия будет изучать вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зеленский напомнил: чтобы преодолеть последствия вооруженного конфликта и достижения мира, нужна концепция переходного правосудия.

Сюда входят, в частности, меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в тяжких преступлениях.

Президент надеется, что Комиссия разработает стратегию деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока.

Среди того, чем будет заниматься Комиссия, Зеленский также назвал конституционную реформу относительно децентрализации, в которой Комиссия должна ориентироваться на Европейскую хартию местного самоуправления.

Зеленский также напомнил о плебисцитах, в которых граждане будут голосовать за принятие решений национального уровня.

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