Зеленский запустил работу Комиссии по реинтеграции Донбасса
Президент Владимир Зеленский открыл первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы в Офисе президента.
Источник: сайт президента
Детали: Комиссия будет изучать вопрос реинтеграции временно оккупированных территорий.
Зеленский напомнил: чтобы преодолеть последствия вооруженного конфликта и достижения мира, нужна концепция переходного правосудия.
Сюда входят, в частности, меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в тяжких преступлениях.
Президент надеется, что Комиссия разработает стратегию деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока.
Среди того, чем будет заниматься Комиссия, Зеленский также назвал конституционную реформу относительно децентрализации, в которой Комиссия должна ориентироваться на Европейскую хартию местного самоуправления.
Зеленский также напомнил о плебисцитах, в которых граждане будут голосовать за принятие решений национального уровня.
Предыстория:
- В марте 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о создании Конституционной комиссии, с целью разработки изменений в Основной закон.
- В июне 2019 года Зеленский ликвидировал Конституционную комиссию Порошенко, создав Комиссию по вопросам правовой реформы.
- 7 августа Зеленский утвердил состав Комиссии из 6 рабочих групп: по подготовке предложений по внесению изменений в Конституцию; развитию законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия; развитию уголовного права; реформированию уголовной юстиции; развитию юридического образования; реинтеграции временно оккупированных территорий.
- В составе Комиссии 84 человека.
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