На МКС поменялся командир станции

Итальянский астронавт Лука Пармитано стал командиром Международной космической станции (МКС), командование ему передал россиянин Александр Овчинин.

Источник: пресс-служба NASA.

Пармитано стал первым итальянцем во главе станции и третьим европейцем после бельгийца Франка Де Винна и немца Александера Герста.

Он будет руководить МКС до 6 февраля 2020 года, пока его не сменит Олег Скрипочка.

Овчинин 3 октября вместе с американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури возвращается на Землю на корабле "Союз МС-12". На МКС остаются 6 космонавтов.

Cosmonaut Alexey Ovchinin handed over station command during a ceremony today to @Astro_Luca. Watch Ovchinin return to Earth on Thursday with @AstroHague and @Astro_Hazzaa live on @NASA TV. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV



Undock: 3:36am ET Thursday

Landing: 7am ET pic.twitter.com/dN4YJcZZ4R