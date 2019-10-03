Лига Чемпионов. "Барселона" одолела "Интер", "Ливерпуль" и "Зальцбург" забили семь голов на двоих

В Среда 2 октября завершились матчи второго тура группового турнира Лиги Чемпионов.

Итальянский "Наполи" в группе Е не сумел на выезде одолеть бельгийский "Генк". Матч завершился со счетом 0: 0, хотя итальянцы и создали с десяток голевых моментов у ворот хозяев поля.

В этой же группе "Ливерпуль" и "Зальцбург" на двоих забили семь голов. Поединок на "Энфилд Роуд" завершился победой англичан со счетом 4: 3. Три очка "красным" принес дубль Мохаммеда Салаха. Причем "Ливерпуль" в этой игре выигрывал 3: 0, и австрийцы сумели сравнять счет.

В группе F дортмундская "Боруссия" в Праге со счетом 2: 0 победила местную "Славию". В другой игре группы дубль Луиса Суареса позволил "Барселоне" со счетом 2: 1 победить миланский "Интер".

Французский "Лион" в группе G одолел на выезде немецкий "Лейпциг" со счетом 2: 0. Российский "Зенит" в этой группе выиграл 3: 1 в португальской "Бенфики".

В группе H "Челси" со счетом 2: 1 в гостях одолел французский "Лилль". Решающий гол для лондонцев классным ударом в одно касание забил экс-игрок "Шахтера" Виллиан.

В другом матче группы нидерландский "Аякс" разгромил на выезде со счетом 3: 0 испанскую "Валенсию".