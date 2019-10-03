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КНДР запустила баллистическую ракету с подводной лодки

Четверг, 3 октября 2019, 03:42

Власти Северной Кореи отчитались об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3. 

Источник: информагентство ЦТАК.

Запуск происходил на восточном побережье страны утром 3 октября. По данным СМИ, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты. При этом, по их словам, угрозы безопасности соседних стран не было.

На испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи. Поздравления участникам испытаний направил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Отметим, что Pukguksong-3 является третьей версией баллистической ракеты, которую КНДР впервые испытала в 2016 году. Уже на следующий год вторая версия ракеты пролетела около 500 километров и упала в Японском море. Совбез ООН осудил действия КНДР.

Темы: КНДР
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