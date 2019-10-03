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Главные новости среды и ночи: "формула Штайнмайера", подозрение Порошенко

Четверг, 3 октября 2019, 08:00

Появился текст подписанной вчера "формулы Штайнмайера", Генпрокуратура готовит Порошенко подозрение в злоупотреблении властью — новости, которые были актуальны 2 октября.

О "формуле Штайнмайера"

Утром российское издание "Коммерсант" опубликовало подписи всех сторон под согласованием так называемой "формулы Штайнмайера" по решению конфликта на Донбассе.

Партия "Слуга народа" заявила, что подписание "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ в нормандском формате.

Зеленский провел встречу с председателями парламентских фракций. На встрече президент убеждал, что о капитуляции Украины речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.

Больше о том, на что согласился Киев, и что это, — "предательство", или "победа" — читайте в статье на Европейской правде.

О Порошенко

Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

О реакции России на "формулу Штайнмайера"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формула Штайнмайера является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, которым отменяется государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в парламент.

Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

Шевченковский районный суд Киева передал дело бывшего народного депутата Николая Мартыненко в Высший антикоррупционный суд.

На протяжении сентября четыре религиозные общины завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины.

Темы: ЗеленскийПорошенкоЛавров
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