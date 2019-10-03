"Батькивщина" получила кресло замглавы Львовского облсовета, поддержав БПП

Заместителями главы Львовского облсовета стали глава фракции НРУ Богдан Гагалюк и глава фракции "Батькивщина" Юрий Гудыма.

Источник: Zaxid.net о заседании 2 сентября

Перед этим облсовет освободил Владимира Горняка и Андрея Белоуса от должностей заместителей главы Львовского облсовета.

Детали: Избрание новых заместителей главы происходило "пакетом": голосовали в тайном режиме, но одновременно за две кандидатуры. Из 48 депутатов, принявших участие в голосовании, поддержали это назначение 44 депутата, трое воздержались, против – ни одного. Еще один бюллетень признан недействительным.

За кадровые вопросы не голосовали фракция "Свобода", большинство депутатов "Самопомочи", "Гражданской позиции" и "Народного контроля". Голосовали только отдельные представители этих партий.

А "Батькивщина" голосовала, хотя ранее заявляла об оппозиционности. По мнению издания, это свидетельствует о вхождении в коалицию с БПП.

Дословно: "Новое большинство во Львовском облсовете будут представлять эти две фракции, а также ряд маленьких фракций – НРУ, Укроп, Радикальная партия Ляшко, внефракционные.