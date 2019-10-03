Покушение на активиста Михайлика: следствие по делу приостановлено

Следствие по делу о покушении на убийство одесского общественного деятеля Олега Михайлика приостановили.

Источник: комментарий Михайлика Центру прав человека ZMINA

Детали: По словам Михайлика, об этом постановлении еще от 31 июля он узнал только недавно, найдя письмо на своем дворе.

Прямая речь: "Конверт мне подбросили во двор, а нашла его соседка. Следователь все это время, сколько мы перед тем говорили по телефону, не сообщил, что подписал это постановление".

Детали: В частности, речь идет о приостановлении следствия из-за отсутствия вещественного доказательства в виде удаленной еще в января 2019 года из легких пострадавшего пули, которая до сих пор находится у немецких криминалистов.

По словам следователя, без наличия указанного вещественного доказательства невозможно проведение всех необходимых судебных экспертиз, без заключений которых завершить судебное расследование и принять окончательное законное решение в данном уголовном производстве невозможно.

В постановлении уточняется, что запрос об оказании международной правовой помощи в министерство юстиции Германии, в том числе о передаче в Украину пули, не выполнены в полном объеме.

В то же время годовой срок досудебного расследования в уголовном производстве истекал 24 сентября, а поэтому был риск, что следствие не доведут до конца в отведенные законом сроки.

Поэтому досудебное расследование приостановлено в связи с имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Михайлик соглашается, что остановка следствия - "это единственный шанс выкрутиться из ситуации об ограниченном сроке", но не уверен, что Генпрокуратура сделала достаточно, чтобы получить этот вещественное доказательство из Германии. Ведь, как ранее неоднократно заявлял Михайлик, эта пуля может полностью развалить версию следствия в отношении подозреваемых, которые сегодня рассматриваются как исполнители покушения.

Активист говорит, что со своим адвокатом очень хочет ознакомиться с материалами дела, но нам до сих пор не дали возможности, чтобы узнать, были ли отправлены соответствующие запросы в Германию для получения этой пули.

Что было ранее: В июне 2019-го дело покушения на Михайлика вернули из Киева в ГУ Нацполиции в Одесской области. На заказчиков покушения следствие за девять месяцев так и не вышло.

Предыстория:

22 сентября 2018 года в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика – общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей". Он получил тяжелое ранение.

25 сентября одесские правоохранители задержали трех граждан Грузии, подозреваемых в покушении на Михайлика.

Подозреваемых арестовали. 29 апреля 2019 года подозреваемый в нападении на Михайлика Лаша Герасин в СИЗО совершил попытку суицида: нанес себе в живот семь ударов колюще-режущим предметом. По словам адвоката, Герасин хотел покончить с собой "из-за незаконного содержания под стражей, полицейского произвола и отсутствия судебного разбирательства".

21 июня 2019 года Киевский районный суд принял решение освободить из-под стражи всех подозреваемых в нападении на Михайлика.

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