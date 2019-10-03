В деле об убийстве Гандзюк заменили прокуроров
Генеральная прокуратура заменила прокуроров-процессуальных руководителей в уголовных производствах относительно убийства Екатерины Гандзюк.
Источник: ГПУ.
Дословно: "30 сентября 2019 года изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах".
"Сейчас новой группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствах. Досудебное расследование в них продолжается".
Детали: Отмечается, что прокуроров заменили после оперативного совещания в ГПУ, на котором отчитывались о состоянии досудебного расследования убийства Гандзюк.
Читайте также: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова
"Молчание власти нас убивает". 55 нераскрытых преступлений против активистов
Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям.Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
- Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
- Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.
- 27 сентября под Офисом президента активисты требовали от властей расследовать убийство Кати Гандзюк и нападения на общественных активистов.