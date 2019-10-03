В деле об убийстве Гандзюк заменили прокуроров

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Четверг, 3 октября 2019, 12:40

Генеральная прокуратура заменила прокуроров-процессуальных руководителей в уголовных производствах относительно убийства Екатерины Гандзюк.

Источник: ГПУ.

Дословно: "30 сентября 2019 года изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах".

"Сейчас новой группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствах. Досудебное расследование в них продолжается".

Детали: Отмечается, что прокуроров заменили после оперативного совещания в ГПУ, на котором отчитывались о состоянии досудебного расследования убийства Гандзюк.

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям.Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
  • Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.
  • 27 сентября под Офисом президента активисты требовали от властей расследовать убийство Кати Гандзюк и нападения на общественных активистов.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк убийство Генпрокуратура


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