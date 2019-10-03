В деле об убийстве Гандзюк заменили прокуроров

Генеральная прокуратура заменила прокуроров-процессуальных руководителей в уголовных производствах относительно убийства Екатерины Гандзюк.

Источник: ГПУ.

Дословно: "30 сентября 2019 года изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах".

"Сейчас новой группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствах. Досудебное расследование в них продолжается".

Детали: Отмечается, что прокуроров заменили после оперативного совещания в ГПУ, на котором отчитывались о состоянии досудебного расследования убийства Гандзюк.

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