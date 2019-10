Могерини отменила визит в Минск, где должны были подписать упрощение визового режима

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила визит в Минск для участия во встрече высокого уровня в рамках "Восточного партнерства".

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Могерини отменила поездку в Беларусь позже на этой неделе, "из-за ряда изменений повестки дня различных участников и последующих контактов с белорусскими хозяевами". Она должна была встретиться с Лукашенко и принять участие в мероприятии "Восточного партнерства", - написал Джозвяк.

Mogherini has cancelled her trip to #Belarus later this week "due to a number of agenda changes of various participants, and following contacts with the Belarusian hosts". she was supposed to meet #Lukashenka & participate in an Eastern Partnership event.