Водители заблокировали ПП "Тиса" на границе с Венгрией

На одном из крупнейших пунктов пропуска на Закарпатье - "Тиса" водители микроавтобусов в знак протеста заблокировали движение.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Дословно в сообщении пограничников "Информируем, что с 9.30 движение транспортных средств на въезд в Украину через пункт пропуска" Тиса "частично заблокирован гражданами, которые не соглашаются выполнять нормы таможенного законодательства".

Детали: Пограничники советуют гражданам, которые планируют поездки за границу, учесть данную информацию и по возможности планировать путешествие через другие пункты пропуска. По их данным на 12:00 на пункте пропуска "Тиса" стояла очередь из 60 автомоблей.

Другие ПП на границе с Венгрией работают нормально.

Mukachevo.net

Что стало причиной блокировки не сообщается. Местное издание Mukachevo.net сообщило, что движение через пункт пропуска вечером 2 октября заблокировали водители микроавтобусов в знак протеста, в связи с тем, что их не хотят пропускать с товаром из Европы.