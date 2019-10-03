Водители заблокировали ПП "Тиса" на границе с Венгрией

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Четверг, 3 октября 2019, 14:31

На одном из крупнейших пунктов пропуска на Закарпатье - "Тиса" водители микроавтобусов в знак протеста заблокировали движение.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Дословно в сообщении пограничников "Информируем, что с 9.30 движение транспортных средств на въезд в Украину через пункт пропуска" Тиса "частично заблокирован гражданами, которые не соглашаются выполнять нормы таможенного законодательства".

Детали: Пограничники советуют гражданам, которые планируют поездки за границу, учесть данную информацию и по возможности планировать путешествие через другие пункты пропуска. По их данным на 12:00 на пункте пропуска "Тиса" стояла очередь из 60 автомоблей.

Другие ПП на границе с Венгрией работают нормально.

 

Mukachevo.net

Что стало причиной блокировки не сообщается. Местное издание Mukachevo.net сообщило, что движение через пункт пропуска вечером 2 октября заблокировали водители микроавтобусов в знак протеста, в связи с тем, что их не хотят пропускать с товаром из Европы.

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Темы: таможня граница Венгрия Закарпатье


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