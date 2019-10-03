В центре Херсона стреляли: двое раненых – в тяжелом состоянии

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Четверг, 3 октября 2019, 16:31

В Херсоне полиция разыскивает вооруженных злоумышленников, которые стреляли в центре города.

Источник: полиция Херсонщины

Детали: На линию "102" поступило сообщение, что по улице Тираспольской неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия. По словам свидетелей, неизвестные передвигались на автомобиле черного цвета. В результате стрельбы пострадали двое мужчин, которых направили в больницу.

 

В городе ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".

По факту покушения на убийство открыли уголовное производство (ст.15 "Покушение на преступление" Уголовного кодекса и п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины).

Пострадавшие, 1969 и 1977 г.р., сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Украинская правда

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Темы: Херсон полиция


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