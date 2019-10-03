Боевики в Донбассе 21 раз стреляли по позициям бойцов ООС

С начала суток 3 октября пророссийские боевики 21 раз обстреливали позиции подразделений ООС.

Источник: Пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Детали: Указывается, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.