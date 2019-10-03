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"Александрия" взяла первые очки в Лиге Европы

Четверг, 3 октября 2019, 22:03

В матче второго тура группового турнира Лиги Европы "Александрия" сумела завоевать ничью в матче с бельгийским "Гентом".

Поединок прошел в четверг 3 октября на "Арене-Львов" и закончился со счетом 1:1.

"Александрия" пропустила быстрый гол. Уже на шестой минуте после удара Лорана Депуатра с линии штрафной мяч залетел в угол ворот украинской команды - 0:1. На 31-й минуте счет мог увеличиться. После удара Мишеля Нгаде мяч попал в штангу ворот "Александрии".

На 33-й минуте после классного удара Евгения Банада "Гент" спасает только их вратарь Томас Камински. В первые 45-ть минут у "Александрии" было еще несколько опасных ударов, но все мимо.

На старте второго тайма "Александрия" выглядела острее в атаке, и таки достигла своего на 61-й минуте. Сделал счет ничейным Артем Ситало, который сыграл на добивание - 1:1. Позже Ситало мог оформить дубль, но с близкого расстояния пробил выше ворот.

После пропущенного гола "Гент" добавил в активности и моменты уже начали возникать у ворот Юрия Панькива. На 78-й минуте Панькив отбил удар под перекладину ворот от нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который выступает за "Гент". В "Александрии" до окончания игрового времени было еще несколько ударов в створ ворот, которые не оказались сложными для вратаря бельгийцев.

Напомним, что в первом туре Лиги Европы "Александрия" на выезде уступила немецкому "Вольфсбургу".

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Темы: футбол
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