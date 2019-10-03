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США все же продают Украине 150 ракет "Javelin"

Четверг, 3 октября 2019, 22:52
США все же продают Украине 150 ракет Javelin

Государственный департамент США разрешил продажу в Украине 150 противотанковых ракет "Javelin" и связанного с ними оборудования на сумму около 39,2 долларов США.

Об этом в четверг сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Министерства обороны США.

Ранее о продаже сообщало издание Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Украина попросила продать оружие в начале этого лета. США ранее уже продали Украину более 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.

Сообщение о продаже ракет поступило на фоне беспокойства, что президент США Дональд Трамп затормозил военную помощь Киеву этим летом, чтобы заставить президента Владимира Зеленского провести расследование в отношении его политического конкурента Джо Байдена.

Javelin - главная противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемой направляется к цели.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАармияоружие
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