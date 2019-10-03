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Волкер начал давать показания по делу о "давлении" Трампа на Зеленского

Четверг, 3 октября 2019, 23:23

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер начал давать показания законодателям в рамках инициированного демократами расследование импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом в четверг сообщает Голос Америки.

Указывается, что в четверг Волкер поговорит с сотрудниками комитетов по международным отношениям, разведки и наблюдения.

Дипломат, ранее работавший постпредом в НАТО, дает показания добровольно.

Слушания пройдет за закрытыми дверями, как и последующие заседания в рамках расследования, запланированные на ближайшие 10 дней.

В пятницу в Комитете по разведке даст показания генеральный инспектор разведки Майкл Аткинсон, а 11 октября выступит бывший посол США в Киеве Мари Йованович.

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Напомним:

  • 27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.
  • По данным The Times, ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.
  • CNN подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена. По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.
  • По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.
  • Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.
  • В подтверждение своих слов Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, из которой следует, что последний связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление.

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Темы: ТрампЗеленскийСША
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