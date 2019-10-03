Волкер начал давать показания по делу о "давлении" Трампа на Зеленского

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер начал давать показания законодателям в рамках инициированного демократами расследование импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом в четверг сообщает Голос Америки.

Указывается, что в четверг Волкер поговорит с сотрудниками комитетов по международным отношениям, разведки и наблюдения.

Дипломат, ранее работавший постпредом в НАТО, дает показания добровольно.

Слушания пройдет за закрытыми дверями, как и последующие заседания в рамках расследования, запланированные на ближайшие 10 дней.

В пятницу в Комитете по разведке даст показания генеральный инспектор разведки Майкл Аткинсон, а 11 октября выступит бывший посол США в Киеве Мари Йованович.

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Напомним: