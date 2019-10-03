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Путин рассказал, как российские каналы должны говорить об Украине

Четверг, 3 октября 2019, 23:48

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что он против выставления Украины и украинцев в ​​невыгодном свете на российских федеральных телеканалах, если такой подход действительно практикуется.

Об этом он сказал на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает российское агентство ТАСС.

Путин считает, что государственные российские телевизионные каналы "ведут независимую редакционную политику".

"Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе", - сказал Путин.

По его словам, если подача информации об Украине на российском телевидении трактуется как невыгодна, "значит чего-то не хватает в наших программах".

Напомним:

  • С 2014 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начала запрещать трансляции российских каналов из-за подачу искаженной информации о событиях в Украине.
  • Российские СМИ игнорировали факты присутствия российских военных и российского оружия во время боевых действий на Донбассе и аннексии Крыма.
  • Постсоветские страны, такие как ЛатвияЛитва или Польша публично выступают за борьбу с российской пропагандой.
  • Российские официальные СМИ неоднократно ловили по распространению фейков. Так российский государственный телеканал "Звезда" заявил, что на похоронах журналиста Сергея Доренко поговорил с артисткой Еленой Образцовой, хотя она сама умерла в 2015 году, а похорон Доренко еще не было.
  • Гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.
  • В 2015 году Европейский Союз обнародовал фамилии 12 граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма. Среди них был также Киселев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияпропаганда
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