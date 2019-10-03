Путин рассказал, как российские каналы должны говорить об Украине

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что он против выставления Украины и украинцев в ​​невыгодном свете на российских федеральных телеканалах, если такой подход действительно практикуется.

Об этом он сказал на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает российское агентство ТАСС.

Путин считает, что государственные российские телевизионные каналы "ведут независимую редакционную политику".

"Если они, как вы сказали, выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе", - сказал Путин.

По его словам, если подача информации об Украине на российском телевидении трактуется как невыгодна, "значит чего-то не хватает в наших программах".

Напомним: