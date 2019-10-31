Спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома по адресу Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева.

Источник: Главное управление ГСЧС в Киеве

Детали: Информация о пожаре поступила в 21:12.

На момент приезда спасателей площадь пожара достигла около 100 кв.м.

Продолжается эвакуация, выведены из дома 40 человек.

В ГСЧС также сообщают о 13 единицах основной и спецтехники и 65 спасателях, задействованных в тушении пожара.

ГСЧС

ГСЧС

По состоянию на 22:54 спасательная служба сообщила: "Ликвидация пожара продолжается. На помощь прибыло еще 5 единиц техники".