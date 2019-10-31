В центре Киева горит жилой дом
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Четверг, 31 октября 2019, 22:54
Спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома по адресу Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева.
Источник: Главное управление ГСЧС в Киеве
Детали: Информация о пожаре поступила в 21:12.
На момент приезда спасателей площадь пожара достигла около 100 кв.м.
Продолжается эвакуация, выведены из дома 40 человек.
В ГСЧС также сообщают о 13 единицах основной и спецтехники и 65 спасателях, задействованных в тушении пожара.
По состоянию на 22:54 спасательная служба сообщила: "Ликвидация пожара продолжается. На помощь прибыло еще 5 единиц техники".
Украинская правда
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