В центре Киева горит жилой дом

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Четверг, 31 октября 2019, 22:54

Спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома по адресу Пирогова 2 в Шевченковском районе Киева.

Источник: Главное управление ГСЧС в Киеве

Детали: Информация о пожаре поступила в 21:12.

На момент приезда спасателей площадь пожара достигла около 100 кв.м.

Продолжается эвакуация, выведены из дома 40 человек.

В ГСЧС также сообщают о 13 единицах основной и спецтехники и 65 спасателях, задействованных в тушении пожара.

 
ГСЧС
 
ГСЧС

По состоянию на 22:54 спасательная служба сообщила: "Ликвидация пожара продолжается. На помощь прибыло еще 5 единиц техники".

 
ГСЧС

Украинская правда
Темы: Киев пожар ГСЧС


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