В США хотели обязать Украину расследовать дело Байдена – СМИ
Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и Курт Волкер, тогдашний спецпредставитель США по вопросам Украины, готовили заявление для президента Владимира Зеленского, которое бы обязало украинские власти расследовать дело семьи Джо Байдена, политического конкурента президента США Дональда Трампа.
Источник: The New York Times
Детали: Три анонимные источники подтвердили изданию, что американские дипломаты в августе подготовили заявление, которое бы обязало Украину проводить расследование против политических конкурентов Трампа: Джо Байдена и Хиллари Клинтон.
Посланники Трампа хотели, чтобы украинская власть расследовала дело сына Джо Байдена – Хантера и компании "Burisma", а также вероятное вмешательство Украины в президентские выборы США в 2016 году в пользу соперницы Трампа – Клинтон.
Идея этого заявления состояла в том, чтобы сломать украинскую привычку за закрытыми дверьми обещать американцам разбираться в делах, а потом не придерживаться этих же обещаний.
Составление такого документа свидетельствует о новых фактах привязки внешней политики США к политической программе Трампа после телефонного разговора главы Соединенных Штатов с украинским коллегой Украины, – добавили в The Times.
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление.
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