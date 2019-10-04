Саудовская Аравия разрешит женщинам служить в армии
Пятница, 4 октября 2019, 06:45
Министерство обороны Саудовской Аравии позволит женщинам вступать в ряды армии в качестве солдат.
Источник: Gulf News
Детали: В ближайшем времени женщины смогут проходить службу в наземных, воздушных, военно-морских и ракетных войсках. Также они смогут оказывать медицинские услуги.
В прошлом году власть разрешила женщинам заниматься уголовными расследованиями, присоединяться к службам безопасности, работать в органах по борьбе с наркотиками.
Напомним:
- В 2018 году в Саудовской Аравии женщины получили право водить автомобиль, управлять грузовиками и мотоциклами.
- Через год был отменен запрет путешествовать женщинам без сопровождения мужчины.
Украинская правда