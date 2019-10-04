Саудовская Аравия разрешит женщинам служить в армии

Министерство обороны Саудовской Аравии позволит женщинам вступать в ряды армии в качестве солдат.

Источник: Gulf News

Детали: В ближайшем времени женщины смогут проходить службу в наземных, воздушных, военно-морских и ракетных войсках. Также они смогут оказывать медицинские услуги.

В прошлом году Саудовская Аравия разрешила женщинам заниматься уголовными расследованиями, присоединяться к службам безопасности, работать в органах по борьбе с наркотиками.

Напомним: