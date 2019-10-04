Саудовская Аравия разрешит женщинам служить в армии

72 просмотра
Пятница, 4 октября 2019, 06:45

Министерство обороны Саудовской Аравии позволит женщинам вступать в ряды армии в качестве солдат.

Источник: Gulf News

Детали: В ближайшем времени женщины смогут проходить службу в наземных, воздушных, военно-морских и ракетных войсках. Также они смогут оказывать медицинские услуги.

В прошлом году Саудовская Аравия разрешила женщинам заниматься уголовными расследованиями, присоединяться к службам безопасности, работать в органах по борьбе с наркотиками.

Напомним:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Саудовская Аравия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Повстанцы в Йемене заявили о великой победе над войсками Саудовской Аравии 30 сентября 2019, 06:45
В Пентагоне решили отправить в Саудовскую Аравию радары и батарею ракет "Патриот" 27 сентября 2019, 00:16
Великобритания, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 24 сентября 2019, 04:54
Все новости
Главные новости
На следующей неделе планируем обмен удерживаемыми – Пристайко
США все же продают Украине 150 ракет "Javelin"
На выборах в ОРДЛО должны быть украинские кандидаты и СМИ – Зеленский
Разумков – нардепам: Не надо удовлетворять физиологические потребности в зале Рады
Все новости
Музыка

Украинская музыка за сентябрь: "Бумбокс", Alyona Alyona, The Hardkiss и другие

Фото

Красота природы через макросъемку

исследование

Что полезнее: пиво или вино?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів