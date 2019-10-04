ООС: один украинский военный погиб, 41 обстріл

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Пятница, 4 октября 2019, 07:15

3 октября боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня, во время вражеского обстрела один военнослужащий получил смертельное ранение.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Пророссийские боевики открывали огонь вблизи Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Песков, Верхнеторецкого, Березового, Камянки, Новогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Орехового, Южного, Троицкого, Золотого и других населенных пунктов.

Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня."

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ООС война Донбасс


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