Главные новости четверга и ночи: новый секретарь СНБО, голосование Рады, допрос Козака

Зеленский назначил секретаря СНБО, Верховная Рада приняла за основу закон о столице Ткаченко, владельца "112 Украина" Козака допросили в СБУ — новости, которые были актуальны 3 октября.

О СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, перед этим освободив его от должности заместителя секретаря СНБО.

О законах

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона о Киеве – столице Украины, внесенный Александром Ткаченко и другими мажоритарщиками Киева из "Слуги народа".

Также Верховная Рада внесла изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.

О Козаке

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, допросили в Службе безопасности Украины по статьям "терроризм", "финансирование терроризма", и "легализация средств, полученных преступным путем". Это для меня было сегодня новостью".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.

Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса – вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года, или внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк признал, что у него были напряженные отношения с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Российские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который "пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о возможном обмене удерживаемыми лицами на следующей неделе.

В Конгрессе заслушали показания экс-представителя США по вопросам Украины Курта Волкера относительно обвинений Трампа в давлении на Зеленского. Он рассказал, что просил украинское руководство не вмешиваться в политику США и что нельзя доверять бывшему генпрокурору Юрию Луценко.