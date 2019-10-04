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Балух рассказал, как "тролил" оккупантов украинским флагом

Пятница, 4 октября 2019, 08:25

Освобожденный из российской тюрьмы Владимир Балух рассказал, что вывесил украинский флаг на своем доме в Крыму, чтобы "потролить" российских оккупантов.

Источник: "Радио Крым.Реалии".

Прямая речь: "Я ждал, когда висел флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне с селян с претензией и скажет: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Так, на самом деле я их тролил, если говорить современным языком".

Детали: Балух пояснил, что вывесил флаг потому, что Россия позволила себе изменить границу другого государства "и прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует".

Он также добавил, что российские силовики и местные власти в аннексированном Крыму угрожали ему через украинский флаг еще до ареста.

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Предыстория:

  • 4 августа 2017 года оккупанты осудили Владимира Балуха к 3 годам 7 месяцам в колонии-поселении и штрафу в 10 тысяч рублей, обвинив в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. На самом деле, Балух вывесил флаг Украины над своим домом в крымском селе в декабре 2013 года.
  • 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным еще и в избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Хотя именно начальник СИЗО толкнул Балуха.
  • Балух более чем 200 дней объявлял голодовку, протестуя против приговора.
  • После обмена политзаключенных по формуле "35 украинцев на 35 россиян", который состоялся 7 сентября 2019 года, адвокат Ольга Динзе заявляла, что Торжокский межрайонный суд рассмотрит жалобу защиты Балуха на его непрерывное пребывание в штрафном изоляторе в колонии.
  • 3 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что еще один обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе.

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Темы: БалухКрымполитзаключенные
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