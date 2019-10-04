Балух рассказал, как "тролил" оккупантов украинским флагом

291 просмотр
Пятница, 4 октября 2019, 08:25

Освобожденный из российской тюрьмы Владимир Балух рассказал, что вывесил украинский флаг на своем доме в Крыму, чтобы "потролить" российских оккупантов.

Источник: "Радио Крым.Реалии".

Прямая речь: "Я ждал, когда висел флаг и развевался над селом, когда и кто придет ко мне с селян с претензией и скажет: "Сними, ты вот нас провоцируешь". У меня было что ответить: аргументация была, все было. Но никто не пришел, а пришли правоохранительные органы... Оказывается, что я провоцировал. Так, на самом деле я их тролил, если говорить современным языком".

Детали: Балух пояснил, что вывесил флаг потому, что Россия позволила себе изменить границу другого государства "и прийти ко мне домой и сказать, что это уже не твой дом и твоей национальности вообще не существует".

Он также добавил, что российские силовики и местные власти в аннексированном Крыму угрожали ему через украинский флаг еще до ареста.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Балух Крым политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Балух рассказал о состоянии здоровья: Феофанией не ограничится... 16 сентября 2019, 13:55
Балух о России: Злом зло не победишь 12 сентября 2019, 15:27
Балух о заключении: Я везде отказывался выполнять требования – и имел проблемы 12 сентября 2019, 14:21
Все новости
Главные новости
На следующей неделе планируем обмен удерживаемыми – Пристайко
США все же продают Украине 150 ракет "Javelin"
На выборах в ОРДЛО должны быть украинские кандидаты и СМИ – Зеленский
Разумков – нардепам: Не надо удовлетворять физиологические потребности в зале Рады
Все новости
здоровье

Менструальный цикл: что есть и как тренироваться

еда

Какой он — настоящий васаби

Фото

Красота природы через макросъемку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів