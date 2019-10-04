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Пятница, 4 октября 2019, 10:43

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской омбудсменше Татьяне Москальковой по поводу состояния украинцев Рефата Алимова и Александра Шумкова.

Источник: Facebook-страница Денисовой

Прямая речь: "Срочно подготовила обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой  на счет соблюдения прав украинских граждан, находящихся в местах несвободы на территории России.

Обратилась в связи с ухудшением состояния здоровья Рефата Алимова, который находится в СИЗО Ростовской области РФ. По полученной информации, Рефат пожаловался на сильные боли в области почек во время судебного заседания 2 октября этого года.

 

Другое обращение касается Александра Шумкова, который содержится в исправительной колонии в Тверской области РФ. Во время встречи со своим адвокатом Александр сообщил об усилении физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии. Кроме того, есть информация об ухудшении состояния его здоровья.

 

Попросила Татьяну Москалькову проверить вышеуказанную информацию и принять меры с целью восстановления прав граждан Украины, а также обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения".

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Темы: политзаключенные омбудсмен Росcия


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