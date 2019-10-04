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Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия – СМИ

Пятница, 4 октября 2019, 12:03

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, докладывая в Конгрессе, заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко является ненадежным источником информации.

Источник: два собеседника CNN, The Washington Post, "Громадське"

Дословно CNN: "Волкер сообщил следователям Конгресса, что он выразил обеспокоенность Джулиани относительно использованию бывшего прокурора Украины Юрия Луценко как источника информации о Байденах и в других дискуссий, предупреждая, что Луценко не заслуживает доверия".

Детали: В рамках показаний в Палате представителей Конгресса США Волкер заявил, что советовал адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников о бывшем вице-президента США Джозефе Байдене и его сыне Хантере.

По словам источников, присутствовавших на заседании в Конгрессе, Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани не доверять информации, которую он получал от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине.

Предыстория:

  • Курт Волкер подал в отставку после двух лет работы в должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины.
  • Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
  • 3 октября Волкер предстал перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.
  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • 24 сентября Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
  • Анонимный информатор обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
  • Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, который входил в состав наблюдательного совета Украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.
  • Юрий Луценко заявлял "The Washington Post", что Хантер Байден не нарушал законов Украины.

Темы: ЛуценкоСШАТрампЗеленский
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