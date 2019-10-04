Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия – СМИ

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, докладывая в Конгрессе, заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко является ненадежным источником информации.

Источник: два собеседника CNN, The Washington Post, "Громадське"

Дословно CNN: "Волкер сообщил следователям Конгресса, что он выразил обеспокоенность Джулиани относительно использованию бывшего прокурора Украины Юрия Луценко как источника информации о Байденах и в других дискуссий, предупреждая, что Луценко не заслуживает доверия".

Детали: В рамках показаний в Палате представителей Конгресса США Волкер заявил, что советовал адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников о бывшем вице-президента США Джозефе Байдене и его сыне Хантере.

По словам источников, присутствовавших на заседании в Конгрессе, Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани не доверять информации, которую он получал от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине.

Предыстория: