Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия – СМИ

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, докладывая в Конгрессе, заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко является ненадежным источником информации.

Источник: два собеседника CNN, The Washington Post, "Громадське"

Детали: Волкер выразил обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Юрия Луценко как источники информации: мол, Луценко не заслуживает доверия.

В рамках показаний в Палате представителей Конгресса США Волкер заявил, что советовал адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников о бывшем вице-президента США Джозефе Байдене и его сыне Хантере.

По словам источников, присутствовавших на заседании в Конгрессе, Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани не доверять информации, которую он получал от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине.

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