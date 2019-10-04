Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия – СМИ

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Пятница, 4 октября 2019, 12:03

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, докладывая в Конгрессе, заявил, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко является ненадежным источником информации.

Источник: два собеседника CNN, The Washington Post, "Громадське"

Детали: Волкер выразил обеспокоенность в связи с использованием бывшего генпрокурора Юрия Луценко как источники информации: мол, Луценко не заслуживает доверия.

В рамках показаний в Палате представителей Конгресса США Волкер заявил, что советовал адвокату президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников о бывшем вице-президента США Джозефе Байдене и его сыне Хантере.

По словам источников, присутствовавших на заседании в Конгрессе, Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани не доверять информации, которую он получал от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине.

Предыстория:

  • Курт Волкер подал в отставку после двух лет работы в должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины.
  • Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
  • 3 октября Волкер предстал перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского.

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Темы: Луценко США Трамп Зеленский


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