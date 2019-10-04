Труба: Порошенко пытается привязать к ГБР "русский след"
Государственное бюро расследований не обращалось к Российской Федерации для получения правовой помощи по уголовным производствах, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.
Источник: Телеграмм канал председателя ГБР Романа Трубы
Прямая речь: "Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи в одном уголовном производстве. Кстати, тем, кто прослушивал мой кабинет, это прекрасно известно.
Петр Порошенко построил одну простую линию защиты - привязать к ГБР "русский след". Через эту призму он будет комментировать все производства, в которых участвует, - видимо, других аргументов у него не осталось".
Детали: Труба сетует, что для Порошенко "проще делать политические заявления, чем проходить полиграф или давать показания. По его мнению, таким образом экс-президент пренебрегает имиджем государства и репутацией нового правоохранительного органа.
Прямая речь: "Подчеркиваю: никакого российского или какого-то другого "следа" в работе ГБР – нет, не было и не будет. Поэтому, пятому президенту стоит найти другое объяснение для привлечения к своей защите российского адвоката. Возможно, он собирается получить правовую помощь в России?"
Что было ранее: 4 октября "Европейская солидарность" распространила сообщение, что к защите пятого президента Украины Петра Порошенко в ряде уголовных дел приобщается известный российский адвокат Илья Новиков.
Напомним: Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.
Предыстория:
- 9 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
- В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
- Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко". Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".
- 2 октября агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в ГПУ, сообщило, что Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. В партии "Европейская солидарность" заявили, что вопрос уголовного преследования Порошенко связан с его критикой действий нынешней власти.
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