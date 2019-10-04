Труба: Порошенко пытается привязать к ГБР "русский след"

Государственное бюро расследований не обращалось к Российской Федерации для получения правовой помощи по уголовным производствах, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Источник: Телеграмм канал председателя ГБР Романа Трубы

Прямая речь: "Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи в одном уголовном производстве. Кстати, тем, кто прослушивал мой кабинет, это прекрасно известно.

Петр Порошенко построил одну простую линию защиты - привязать к ГБР "русский след". Через эту призму он будет комментировать все производства, в которых участвует, - видимо, других аргументов у него не осталось".

Детали: Труба сетует, что для Порошенко "проще делать политические заявления, чем проходить полиграф или давать показания. По его мнению, таким образом экс-президент пренебрегает имиджем государства и репутацией нового правоохранительного органа.

Прямая речь: "Подчеркиваю: никакого российского или какого-то другого "следа" в работе ГБР – нет, не было и не будет. Поэтому, пятому президенту стоит найти другое объяснение для привлечения к своей защите российского адвоката. Возможно, он собирается получить правовую помощь в России?"

Что было ранее: 4 октября "Европейская солидарность" распространила сообщение, что к защите пятого президента Украины Петра Порошенко в ряде уголовных дел приобщается известный российский адвокат Илья Новиков.

Напомним: Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

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