Названа дата новых газовых консультаций Еврокомиссия-Украина-РФ

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Пятница, 4 октября 2019, 12:35

Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович в своем Twitter.

"Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной 28 октября, опираясь на прогресс, достигнутый в начале этого месяца", - написал он.

Напомним, во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС, сообщил по итогам Шефчович.

По длительности контракта, объемам и тарифам договоренности пока нет.

Украинская сторона и ЕК предлагают России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Россия настаивает на продлении срока действия существующего соглашения на год с прокачкой 10-15 млрд куб. метров. Срок действия текущего контракта заканчивается 31 декабря.

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Темы: газ Росcия Газпром Европа


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