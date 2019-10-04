В Кремле говорят, что были бы рады обмену "всех на всех"
В России заявляют, что заинтересованы в обмене задержанными с Украиной по формуле "всех на всех", работа в этом направлении продолжается.
Источник: ТАСС.
Прямая речь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", это должно быть окончательной целью".
"Все это зависит от готовности двух сторон (Москвы и Киева – ред.). Определенная работа в этом контексте продолжается".
Что было раньше: 3 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что еще один обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе.
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Предыстория:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
- 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
- В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.
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