В Кремле говорят, что были бы рады обмену "всех на всех"

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Пятница, 4 октября 2019, 13:01

В России заявляют, что заинтересованы в обмене задержанными с Украиной по формуле "всех на всех", работа в этом направлении продолжается.

Источник: ТАСС.

Прямая речь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", это должно быть окончательной целью".

"Все это зависит от готовности двух сторон (Москвы и Киева – ред.). Определенная работа в этом контексте продолжается".

Что было раньше: 3 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что еще один обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе.

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых – 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 
  • 7 сентября уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сказала, что Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму 110 граждан Украины.
  • В Службе безопасности Украины заявляли, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев

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Темы: Росcия пленные


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