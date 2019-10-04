В Кремле говорят, что были бы рады обмену "всех на всех"

В России заявляют, что заинтересованы в обмене задержанными с Украиной по формуле "всех на всех", работа в этом направлении продолжается.

Источник: ТАСС.

Прямая речь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: "В России были бы рады осуществить обмен "всех на всех", это должно быть окончательной целью".

"Все это зависит от готовности двух сторон (Москвы и Киева – ред.). Определенная работа в этом контексте продолжается".

Что было раньше: 3 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что еще один обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе.

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