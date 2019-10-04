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Выходные будут с дождем, а понедельник – с мокрым снегом

Пятница, 4 октября 2019, 13:22

На выходных ожидается холодная погода, с ночными морозами и дождем, в понедельник на севере и западе прогнозируют мокрый снег.  

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Прямая речь: "На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно. Днем +7+12 градусов, ночью местами до нуля или даже до "минусов", периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег".

Детали: 5 октября на юго-востоке и востоке будет относительно тепло, но 6 октября там похолодает до +12+16 градусов.

5 октября в западных и северных областях ожидаются дожди, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепре и районах аж до Харьковщины прогнозируют сильные дожди. В Донецкой области ожидается сухая погода.

В Киеве на выходных будет холодно, днем ​​до +11+14, возможны локальные дожди.

7 октября будет особенно холодно, ночью небольшой мороз, днем ​​+5+8 градусов.

Вместе с тем, по прогнозу синоптика, потепление еще вернется.

Украинская правда
Темы: погода
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