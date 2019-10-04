Сорвалась поездка в Калифорнию: США не дали визы российским дипломатам

2191 просмотр
Пятница, 4 октября 2019, 13:52

Представители российского внешнеполитического ведомства не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз.

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер.

Например, на этой неделе в результате подобных шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".

Детали: Захарова отметила, что площадкой для этого формата служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии.

Русская крепость Форт-Росс в северной части Калифорнии просуществовала с 1812 по 1841 год.

Предыстория:

  • США отказали в визах для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке 10-ти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.
  • Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета ГА ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.
  • Ранее Россия не дала визы некоторым американцам, в частности, сенаторам Крису Мерфи и Рону Джонсону. Те вместо РФ поехали в Украину.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия США визы


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кремле говорят, что были бы рады обмену "всех на всех" 4 октября 2019, 13:01
Названа дата новых газовых консультаций Еврокомиссия-Украина-РФ 4 октября 2019, 12:35
4 октября 2019, 10:43
Все новости
Главные новости
У врача-трансплантолога изъяли почти миллион долларов, объявлено подозрение
Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского
Порошенко: Я услышал призыв Зеленского
У самолета Ан-12 закончилось топливо, 5 погибших – министр
Все новости
Кино

Кино в октябре: "Джокер", "Захар Беркут", новая комедия Вуди Аллена и еще три фильма

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

путешествия

Как поехать в Антарктиду и еще и получать 25 тыс гривен в месяц

Поиск по сайту
Архив
Весь архів