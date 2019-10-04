Сорвалась поездка в Калифорнию: США не дали визы российским дипломатам

Представители российского внешнеполитического ведомства не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз.

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер.

Например, на этой неделе в результате подобных шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".

Детали: Захарова отметила, что площадкой для этого формата служит бывшая крепость русских первопроходцев в Калифорнии.

Русская крепость Форт-Росс в северной части Калифорнии просуществовала с 1812 по 1841 год.

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