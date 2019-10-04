Лукашенко после встречи с Зеленским: Мы не хотим против кого-то дружить

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что чем более тесные будут отношения с Украиной, тем больше будут давить на оба государства.

Об этом он сказал во время выступления на втором форуме регионов в Житомире.

"Чем ближе и теснее мы будем с вами (Украина - ред.), чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем, тем больше сопротивление мы будем чувствовать. Никто никогда не позволит нам очень сильно дружить. Потому что мир действует по принципу разделяй и властвуй. Здесь вот многие журналисты, они точно с моей заявления сейчас истолкуют, как мы против России, или Китая нацелены. Да нет...", - сказал Лукашенко.

В этот момент его перебил Зеленский и пошутил: "А вы не стесняйтесь этого".

Лукашенко рассмеялся и добавил: "Я вас за язык не тянул. Я не стесняюсь".

"Вы не думайте, что только там нас будут прессовать. Но и там на Западе не очень это воспримут", - сказал Лукашенко.

"Мы добрые люди. Мы нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить. Мы не хотим против кого-то воевать. Мы должны быть сильны", - добавил Лукашенко.

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