Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перевели в СИЗО подозреваемого в убийстве, который отсиживался в психушке

Пятница, 4 октября 2019, 16:18

Суд решил перевести из психиатрического учреждения в СИЗО подозреваемого в убийстве байкера - вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко.

Источник: столичная прокуратура, комментарий УП ее спикера Надежды Максимец

Дословно: 4 октября Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и изменил подозреваемому в умышленном убийстве меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражу в следственном изоляторе".

Детали: Слепченко подозревают в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в мае 2017 года. По решению суда и на основании судебно-психиатрической экспертизы почти 2 года он находился в психиатрическом учреждении в Глевахе Киевской области.

Однако, как установила прокуратура, находясь в больнице, подозреваемый неоднократно самовольно оставлял медицинское учреждение и во время очередного побега, который имела место 14.05.2019, был задержан в одном из торговых центров Васильковского района Киевской области.

 

В связи с этим, правоохранители инициировали проведение еще одной судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой показали, что в настоящее время подозреваемый какими бы то ни было психическим заболеванием не страдает. По результатам нынешнего заседания суда ходатайство прокурора удовлетворено полностью.

Прямая речь Максимец: "Сегодня в суде допросили эксперта, который дал исчерпывающие ответы на все вопросы относительно предоставленных выводов, подтвердил их правильность и свою компетентность. Таким образом суд поддержал позицию прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения".

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Последние новости
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: