Перевели в СИЗО подозреваемого в убийстве, который отсиживался в психушке

Суд решил перевести из психиатрического учреждения в СИЗО подозреваемого в убийстве байкера - вице-чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко.

Источник: столичная прокуратура, комментарий УП ее спикера Надежды Максимец

Дословно: 4 октября Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и изменил подозреваемому в умышленном убийстве меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражу в следственном изоляторе".

Детали: Слепченко подозревают в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в мае 2017 года. По решению суда и на основании судебно-психиатрической экспертизы почти 2 года он находился в психиатрическом учреждении в Глевахе Киевской области.

Однако, как установила прокуратура, находясь в больнице, подозреваемый неоднократно самовольно оставлял медицинское учреждение и во время очередного побега, который имела место 14.05.2019, был задержан в одном из торговых центров Васильковского района Киевской области.

В связи с этим, правоохранители инициировали проведение еще одной судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой показали, что в настоящее время подозреваемый какими бы то ни было психическим заболеванием не страдает. По результатам нынешнего заседания суда ходатайство прокурора удовлетворено полностью.

Прямая речь Максимец: "Сегодня в суде допросили эксперта, который дал исчерпывающие ответы на все вопросы относительно предоставленных выводов, подтвердил их правильность и свою компетентность. Таким образом суд поддержал позицию прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения".