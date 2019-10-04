В "Слуге народа" поведали, что будет с обысками и прослушкой нардепов

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Пятница, 4 октября 2019, 16:49

Фракция "Слуга народа" планирует прописать порядок задержания, обыска и прослушивания народных депутатов отдельным законопроектом, согласно котрому такие следственные действия должен будет согласовать генпрокурор и разрешить суд.

Об этом сообщил журналистам 4 октября глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает Liga.net.

"Именно эта позиция разделила зал и было много замечаний к тому, каким именно образом это должно происходить, мы сегодня регистрируем законопроект, где вынесли те нормы, которые будут касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов", – рассказал Монастырский.

Нардеп сообщил, что фракция СН подпишет законопроект, и поделился, что, в общих чертах, будет в нем предложено:

"Речь идет о том, что как и любой специальный субъект, речь об адвокатах, например, что согласовывать подобные ходатайства должен генеральный прокурор, а решение принимать судья апелляционного суда".

По словам Монастырского, с момента начала действия закона о снятии депутатской неприкосновенности (1 января 2020 года), Рада не сможет давать согласие, или несогласие, на задержание, обыск и открытие уголовного производства против нардепов.

Напомним:

  • 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", что в том числе дающий право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.
  • В то же время нардепы оставили за собой иммунитет - разрешение на обыск или прослушивание должна предоставлять Верховная Рада.

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Темы: Верховная Рада неприкосновенность


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