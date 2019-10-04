В "Слуге народа" поведали, что будет с обысками и прослушкой нардепов

Фракция "Слуга народа" планирует прописать порядок задержания, обыска и прослушивания народных депутатов отдельным законопроектом, согласно котрому такие следственные действия должен будет согласовать генпрокурор и разрешить суд.

Об этом сообщил журналистам 4 октября глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает Liga.net.

"Именно эта позиция разделила зал и было много замечаний к тому, каким именно образом это должно происходить, мы сегодня регистрируем законопроект, где вынесли те нормы, которые будут касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов", – рассказал Монастырский.

Нардеп сообщил, что фракция СН подпишет законопроект, и поделился, что, в общих чертах, будет в нем предложено:

"Речь идет о том, что как и любой специальный субъект, речь об адвокатах, например, что согласовывать подобные ходатайства должен генеральный прокурор, а решение принимать судья апелляционного суда".

По словам Монастырского, с момента начала действия закона о снятии депутатской неприкосновенности (1 января 2020 года), Рада не сможет давать согласие, или несогласие, на задержание, обыск и открытие уголовного производства против нардепов.

Напомним: