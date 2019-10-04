Флеш-моб Зеленского: Более 1700 сообщений, в НАБУ обещают обработать все

За последние две недели в Национальное антикоррупционное бюро коррупцию поступило более 1700 обращений о возможной коррупции.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: За прошедшие две недели НАБУ получило более 960 звонков с жалобами, более 360 - по электронной почте и еще более 370 – по обычной почте.

В НАБУ заверили, что все обращения должным образом зарегистрированы, им дадут правовую оценку и пришлют ответы заявителям.

При этом, как сообщается, люди жалуются не только на факты, подследственные НАБУ:

- ненадлежащее досудебное расследование,

- реализация социальных, трудовых прав и законных интересов,

- нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства,

- нарушение законодательства при принудительном исполнении судебных решений,

- вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятии.

В Бюро рассказали, что нередко люди жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

В то же время в НАБУ подчеркнули, что будут проводить расследование только по тем фактам, которые подследственные Бюро, то есть возможные преступления совершенные высокопоставленными чиновниками, или если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на более чем 960 тыс. грн.

При этом остальные обращения будут направлены в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь.

Более того, в Бюро пообещали предоставить разъяснения возможных путей восстановления нарушенных прав и интересов.

Напомним: