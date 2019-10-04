СБУ задержала таксиста-сепаратиста, который агитировал за "русский мир"

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Пятница, 4 октября 2019, 19:50

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины задержала таксиста, который позиционировал себя как сторонник "русского казачества", русской православной церкви, монархизма и агитировал за отделение области от Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что чмужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" к РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов.

Частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи "русского мира".

При этом, по распространенным фотографиям видно, что задержанный предпочитал автомобиль немецкого производства, марки Opel, к тому же на европейской регистрации.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли у таксиста запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

 

Касательно сепаратиста открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

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