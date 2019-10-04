Трамп раскритиковал Радио Свобода и Голос Америки: хочет их заменить

1319 просмотров
Пятница, 4 октября 2019, 20:28

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал американские СМИ и предложил создать собственную новостную сеть Белого дома.

Источник: Заявление Трампа перед журналистами 3 октября во Флориде, Радио Свобода.

Прямая речь Трампа: "CNN - это голос, который действительно кажется слышным за границами (США - ред.), и это ужасная вещь для нашей страны. И мы должны запустить свою собственную новостную сеть и размещать там настоящие новости"

Мы должны сделать с этим что-то. Нанять действительно талантливых людей и подать наружу настоящий голос, а не несущий ложь"

Детали: Кроме того, Трамп упомянул также редакции Радио Свобода/Радио Свободная Европа и "Голос Америки", которые финансируются из бюджета США.

Прямая речь: "У нас были Радио Свободная ... кажется, Радио Свободная Европа и "Голос Америки"... Мы создали их, чтобы развивать свою страну, и это не слишком хорошо работает".

Президент Радио Свобода Джейми Флай ответил на такую оценку главы Белого дома. Он отметил, что редакции Радио Свобода, работающих с 1950 года, работают над созданием "объективной журналистики" для тех, "кому иначе не хватит надежных источников новостей и информации".

Прямая речь Флая: "Мы верим, что наши усилия по противодействию дезинформации - через цифровые платформы, по радио и телевидению - и созданию хорошо информированного гражданского общества важнее, чем когда-либо, в эпоху, когда правда испытывает все более сильные атаки"

Руководитель бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Герман также прокомментировал упреки Трампа, отметив, что его редакция исправно работает.

Прямая речь Германа: "Несмотря на свое заявление, президент Соединенных Штатов должен быть осведомлен, что "Голос Америки" и до сих пор работает, ведь он дал этому поддерживаемому американским правительством вещателю два интервью на камеру и регулярно отвечает на вопросы мне и (корреспонденту "ГА" в Белом доме - ред.) Пэтси Викадусвари".

Напомним: "Голос Америки" - крупнейший международный вещатель США, который вещает более чем 40 языках для более 275-миллионной аудитории.

Журналисты Радио Свобода сообщают новости 26-ти языках в 22 странах, где свободные СМИ запрещены правительством или не могут работать полноценно.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СМИ США Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главные новости четверга и ночи: новый секретарь СНБО, голосование Рады, допрос Козака 4 октября 2019, 07:55
Новости 3 октября: новый секретарь СНБО, голосования Рады, допрос Козака 3 октября 2019, 20:29
Владельца "112 Украина" Козака допросили в СБУ и кое-что было неожиданностью 3 октября 2019, 15:51
Все новости
Главные новости
Экс-нардепу Микитасю назначили залог 5,5 млн
Рада приняла программу деятельности правительства
ЦИК возглавил Диденко, который был в предыдущем составе комиссии
У врача изъяли почти миллион долларов, объявлено подозрение
Все новости
Лайфхаки

Трудно просыпаться утром? 7 советов, которые облегчат вам жизнь

Медицина

Что не так с сохранением вакцин в Украине

Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

Поиск по сайту
Архив
Весь архів