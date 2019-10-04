Трамп раскритиковал Радио Свобода и Голос Америки: хочет их заменить

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал американские СМИ и предложил создать собственную новостную сеть Белого дома.

Источник: Заявление Трампа перед журналистами 3 октября во Флориде, Радио Свобода.

Прямая речь Трампа: "CNN - это голос, который действительно кажется слышным за границами (США - ред.), и это ужасная вещь для нашей страны. И мы должны запустить свою собственную новостную сеть и размещать там настоящие новости"

Мы должны сделать с этим что-то. Нанять действительно талантливых людей и подать наружу настоящий голос, а не несущий ложь"

Детали: Кроме того, Трамп упомянул также редакции Радио Свобода/Радио Свободная Европа и "Голос Америки", которые финансируются из бюджета США.

Прямая речь: "У нас были Радио Свободная ... кажется, Радио Свободная Европа и "Голос Америки"... Мы создали их, чтобы развивать свою страну, и это не слишком хорошо работает".

Президент Радио Свобода Джейми Флай ответил на такую оценку главы Белого дома. Он отметил, что редакции Радио Свобода, работающих с 1950 года, работают над созданием "объективной журналистики" для тех, "кому иначе не хватит надежных источников новостей и информации".

Прямая речь Флая: "Мы верим, что наши усилия по противодействию дезинформации - через цифровые платформы, по радио и телевидению - и созданию хорошо информированного гражданского общества важнее, чем когда-либо, в эпоху, когда правда испытывает все более сильные атаки"

Руководитель бюро "Голоса Америки" в Белом доме Стив Герман также прокомментировал упреки Трампа, отметив, что его редакция исправно работает.

Прямая речь Германа: "Несмотря на свое заявление, президент Соединенных Штатов должен быть осведомлен, что "Голос Америки" и до сих пор работает, ведь он дал этому поддерживаемому американским правительством вещателю два интервью на камеру и регулярно отвечает на вопросы мне и (корреспонденту "ГА" в Белом доме - ред.) Пэтси Викадусвари".

Напомним: "Голос Америки" - крупнейший международный вещатель США, который вещает более чем 40 языках для более 275-миллионной аудитории.

Журналисты Радио Свобода сообщают новости 26-ти языках в 22 странах, где свободные СМИ запрещены правительством или не могут работать полноценно.