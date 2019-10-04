Глава ЦИК: Выборы в ОРДЛО – это вопрос к Раде
Новоизбранный глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает, что вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории Украины требует законодательного обеспечения.
Источник: Интерфакс-Украина
Прямая речь Диденко: "По большому счету проведение выборов на временно оккупированной территории – это не вопрос к ЦИК в тех условиях, которые существуют у нас сегодня, это больше вопрос к законодателям".
Что было раньше: 1 октября Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
В четверг Зеленский в своем обращении заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
Напомним:
- 4 октября Центральная избирательная комиссия избрала своим председателем Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе Центризбиркома.
- Ранее в этот день Верховная Рада утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, представленные президентом Владимиром Зеленским.
- 9 сентября 2019 Зеленский направил Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
- Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуске политически мотивированным решением.
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