Глава ЦИК: Выборы в ОРДЛО – это вопрос к Раде

Новоизбранный глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко считает, что вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории Украины требует законодательного обеспечения.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Диденко: "По большому счету проведение выборов на временно оккупированной территории – это не вопрос к ЦИК в тех условиях, которые существуют у нас сегодня, это больше вопрос к законодателям".

Что было раньше: 1 октября Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.

В четверг Зеленский в своем обращении заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.

Напомним: