Переписка американских дипломатов: Украина должна была признать вмешательство в выборы в США

США готовили заявление от имени президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось бы о готовности Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и возможного вмешательства Украины в выборы 2016 на стороне кандидата от демократов Хиллари Кинтон.

Источник: тексты сообщений опубликованные комитетом Палаты представителей США по иностранным делам, Голос Америки

Детали: Тексты электронных сообщений, которыми обменивались американские дипломаты и представитель команды украинского президента Владимира Зеленского стали известны общественности после показаний бывшего спецпредставителя Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера в Конгрессе 3 октября.

Из содержания сообщений следует, что двое посланников США готовили заявление от имени президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось бы о готовности Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и возможного вмешательства Украины в выборы 2016 на стороне кандидата от демократов Хиллари Кинтон.

Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондленд обещали согласовать даты встречи Зеленского с Трампом. Свои действия, согласно переписке, они согласовывали с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулаини. С украинской стороны в переписке участвовал помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак. В переписке также принимал участие временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Голос Америки публикует перевод выдержек из документов Конгресса с интересными сообщениями.

Курт Волкер Андрею Ермаку 25.7.2019:

"Узнал из Белого дома - если президент Зеленский убедит Трампа, что он проведет расследование /" докопается до истины "о том, что произошло в 2016 году, мы сможем согласовать точную дату визита в Вашингтон".

Андрей Ермак Курту Волкеру после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25.7.2019:

"Телефонный разговор прошел хорошо. Президент Трамп предложил избрать любую удобную дату. Президент Зеленский выбрал 20, 21, 22 сентября для визита в Белый Дом. (...) "

Гордон Сондленд Курту Волкеру 9.8.2019:

"Во избежание недоразумений, возможно, будет полезно попросить Андрея [Ермака] подготовить черновой вариант заявления, чтобы мы могли точно понимать, что именно они намерены заявить. (...) "

Курт Волкер Руди Джулиани 9.8.2019:

"Приветствую, господин Мэр! Имел хорошую беседу с Ермаком вчера вечером. Он был очень доволен вашим телефонным разговором. Вспомнил, что Зе сделает заявление. Можем ли мы поговорить по телефону, чтобы убедиться, что Зе получит правильный совет относительно того, что именно он должен сказать? Хочу убедиться, что это будет сделано правильно. Спасибо!"

Курт Волкер Гордону Сондленду после разговора с Джулиани о возможном заявлении Украины 13.8.2019:

"Особое внимание нужно уделить проблеме вмешательства в политические процессы в Соединенных Штатах, особенно предположению о вмешательстве украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех фактов и эпизодов, в том числе касающихся Burisma и выборов 2016 в США, что, в свою очередь, сможет предотвратить появление этой проблемы в будущем".

Уильям Тейлор Гордону Сондленду 1.9.2019:

"Говорим ли мы теперь, что военная помощь и встреча в Белом доме зависят от расследования?"

Гордон Сондленд Уильяму Тейлору 1.9.2019:

"Позвоните мне"

Уильям Тейлор Курту Волкеру 8.9.2019:

"Это будет безумием, если они дадут интервью и не получат военной помощи. Россиянам это понравится. (И я уйду)".

Уильям Тейлор Гордону Сондленду 9.9.2019:

"Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".

Гордон Сондленд Уильяму Тейлору 9.9.2019:

"(...) Президент пытается оценить насколько Украина действительно готова к прозрачности и реформам, которые президент Зеленский пообещал во время своей кампании. Я предлагаю прекратить общаться текстовыми сообщениями. Если у Вас до сих пор остаются беспокойство, я рекомендую позвонить Лизе Кенна или С и обсудить их".

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