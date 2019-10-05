США провели испытания новой ракеты

Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты Naval Strike Missile.

Источник: CNN.

Как сообщает издание, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX. Дальность NSM составляет более 160 км.

Напомним: