США провели испытания новой ракеты
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Суббота, 5 октября 2019, 04:23
Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты Naval Strike Missile.
Источник: CNN.
Как сообщает издание, маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской Народной Республики.
Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался американский корабль USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX. Дальность NSM составляет более 160 км.
Напомним:
- Северная Корея в среду запустила как минимум одну ракету у своего восточного побережья, которая, по данным Южной Кореи, могла быть запущена с подводной лодки.
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