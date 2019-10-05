Главные новости пятницы и ночи: аварийная посадка Ан-12, новый состав ЦИК, планы МИД

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова, Рада утвердила новый состав ЦИК, МИД презентовал Зеленскому планы по урегулированию ситуации на Донбассе — новости, которые были актуальны 4 октября.

О Ан-12

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова из-за того, что закончилось топливо, 5 человек погибли. Также самолет мог совершить аварийную посадку из-за ошибки пилота. Полиция открыла уголовное производство.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое из них уже прооперированы в городской клинической больнице №8 г. Львов.

О ЦИК

Верховная Рада утвердила кандидатуры 17 членов Центральной избирательной комиссии, которых подал президент Владимир Зеленский.

ЦИК избрала своим председателем Олега Диденко, который был членом комиссии в предыдущем составе Центризбиркома.

О Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что представил президенту Владимиру Зеленскому "план А, и план B" по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Нардеп Петр Порошенко заявил, что услышал призыв Зеленского к единству и готов помогать в реализации Минских договоренностей.

Украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.

Шведская активистка Грета Тунберг стала лауреатом премии мира

Правительство Италии включило Украину в перечень "безопасных стран", мигрантам из которых будет трудно получить право на убежище.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают, что с начала года количество подтвержденных жертв среди гражданского населения составляет 115 человек.