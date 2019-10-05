В Ираке в ходе массовых антиправительственных акций погибли 60 человек

Количество погибших в ходе массовых антиправительственных акций в Ираке достигло по крайней мере 60 человек.

Источник: Анадолу.

"В результате продолжающихся уже несколько дней массовых антиправительственных акций в Ираке погибли не менее 60 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранения в ходе акций протеста получили свыше 2500 человек. По данным агентства, в связи с большим количеством раненых больницы страны переведены на особый режим работы.

Напомним: