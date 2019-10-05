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В Ираке в ходе массовых антиправительственных акций погибли 60 человек

Суббота, 5 октября 2019, 05:08
В Ираке в ходе массовых антиправительственных акций погибли 60 человек

Количество погибших в ходе массовых антиправительственных акций в Ираке достигло по крайней мере 60 человек.

Источник: Анадолу.

"В результате продолжающихся уже несколько дней массовых антиправительственных акций в Ираке погибли не менее 60 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранения в ходе акций протеста получили свыше 2500 человек. По данным агентства, в связи с большим количеством раненых больницы страны переведены на особый режим работы.

Напомним:

  • Массовые беспорядки в Ираке вспыхнули первого октября. Они охватили Багдад, а также ряд крупных городов. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против коррупции, безработицы и плохих коммунальных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Темы: акцииИрак
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